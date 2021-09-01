Команда губернатора Кировской области поздравляет кировчан с 1 сентября

Дорогие школьники и студенты Кировской области! Уважаемые педагоги и родители!

1 сентября десятки тысяч кировских школьников и студентов вновь вернутся за школьные парты и в учебные аудитории, а первоклассники познакомятся со своей первой учительницей, встретят новых друзей, вместе с которыми им предстоит пройти долгий путь к знаниям. И правительство Кировской области делает все, чтобы наши дети смогли получать качественное образование в комфортных условиях вне зависимости от их места проживания.

Мы прорабатываем программу масштабных капитальных ремонтов школ, инициированную президентом России. Уже через год мы планируем обновить 17 школ, а в последующие годы добьемся того, чтобы все школы региона были отремонтированы. При этом планы по строительству новых школ остаются в силе. За последние 5 лет мы построили 6 школ. В будущем планируем открывать по одной новой школе каждое первое сентября.

Чтобы все эти планы сбылись, особенно важно решить кадровый вопрос. С каждым годом молодые, талантливые, грамотные педагоги и воспитатели должны пополнять наши учебные заведения. И мы проводим большую работу по привлечению молодых специалистов как в городские, так и в сельские школы.

Безусловно, вопросы и вызовы, стоящие перед системой образования Кировской области, в одночасье не решить. Но сегодня мы не только видим пути их решения, но и обладаем необходимыми ресурсами для этого и поддержкой со стороны федерального центра. Уверен, что нам по силам добиться того, чтобы все дети, и в городах, и на селе, получали равные возможности для обучения. Чтобы в каждом классе было тепло и комфортно, чтобы молодым специалистам хотелось приходить в школу и работать в ней.

Желаем всем школьникам и студентам удачи в новом учебном году, отличных оценок и интересных открытий! А педагогам – успехов в их непростой работе, терпения и послушных учеников! С праздником, дорогие друзья, с Днём знаний!