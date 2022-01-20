Комплексный подход к гидроизоляции фундамента

Одна из первых задач при строительстве собственного дома – обеспечить грамотную и качественную гидроизоляцию фундамента. Именно он постоянно контактирует с влагой, которая постепенно нарушает целостность конструкции и угрожает вашей безопасности.

Основные этапы устройства гидроизоляции

Чаще всего фундамент делается из бетонных плит. Вода проникает в поры материала, просачиваясь в подвальные помещения. Это благоприятная среда для развития плесени. Зимой влага, накопившаяся в порах бетона, замерзает, расширяется и год из года разрушает основу дома.

Чтобы обеспечить гидроизоляцию для фундамента, применяется целый комплекс мер и материалов. Самое главное – не допустить, чтобы вода собиралась вокруг постройки. Для этого нужно правильно выбрать место для будущего дома, определиться с типом фундамента и обеспечить дренаж.

Дальше необходимо сделать горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию, чтобы вода не проникала сквозь стены фундамента и плиты пола. Не забудьте качественно закрыть и обработать все швы и места вывода коммуникаций.

Что лучше использовать

Материалы, с помощью которых предотвращается проникновение влаги сквозь фундамент, различаются по способу нанесения и по принципу действия. Для достижения наилучших результатов рекомендуется совмещать несколько видов гидроизоляции:

Отсечная – профилированная мембрана или битумный кровельный материал, с обеих сторон пропитанный вяжущим составом, например, рулонная гидроизоляция Унифлекс. Полотно размещается под плитой при устройстве пола в подвальном помещении. Обмазочная – готовые холодные мастики на основе битума с добавлением полимеров и латекса. Это эмульсия, которая наносится на фундамент снаружи в несколько слоев и армируется стеклосеткой. Она остается эластичной и выдерживает перепады температур. Оклеечная – материалы на основе стеклоткани, стеклохолста или без основы. Перед использованием этого варианта нужно очистить поверхность и загрунтовать ее битумной мастикой. Дальше материал наклеивается или наплавляется. Проникающая – высокомарочный цемент с химическими примесями. Содержащиеся в материале соли кальция попадают в поры бетона и образуют кристаллы, перекрывая доступ влаге. Это значительно повышает прочность и морозостойкость фундамента.

Подходите к вопросу устройства гидроизоляции фундамента дома последовательно и комплексно. Не забудьте учесть степень влажности грунта на участке. Не экономьте на материалах и не жалейте времени на дополнительные меры, ведь фундамент – основа безопасности и прочности всего строения.