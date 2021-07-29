Конкурс на место в кировское Заксобрание – 12 человек

На выборы заявились 15 партий, из них 8 выдвинули кандидатов по одномандатным округам.

До выборов в Государственную Думу и региональное Законодательное Собрание остается меньше двух месяцев. На сегодня партии и самовыдвиженцы подали заявки в областную избирательную комиссию, идет регистрация кандидатов.

— Завершился прием документов на выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва, — рассказали в облизбиркоме. — Своих кандидатов на одномандатные округа выдвинули 8 избирательных объединений, 9 человек подали документы в порядке самовыдвижения. Документы на регистрацию кандидатов в депутаты Законодательного Собрания должны быть представлены в Избирательную комиссию не позднее 4 августа.

Как сообщил заместитель председателя Избирательной комиссии Кировской области Владимир Моторин, сейчас в ОЗС в общей сложности выдвинуто 485 кандидатов на 40 мандатов.

— То есть конкурс на данный момент составляет 12 человек на место, — отметил Владимир Моторин. – Вместе с тем регистрация еще не окончена, и эти цифры могут измениться.

Отметим, что 328 кандидатов из 485-ти выдвинуты в числе областных списков, 157 — по одномандатным избирательным округам.

Наибольшее количество кандидатов (по одномандатным округам и по спискам) выдвинули четыре партии – «Единая Россия» (69 человек), КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – патриоты – За правду» (по 68 человек). Партия «Коммунисты России» подала документы на 63 своих представителя.

Интересно, что большое число кандидатов (50) выдвинула в этот раз и партия «Родина». К слову, пять лет назад, на выборах-2016, от этой партии было заявлено только 2 кандидата.

Новая партия «Новые люди» заявила 35 своих представителей, из них 8 – по одномандатным округам.

— Конкуренция, как видим, достаточно высокая, — отмечают в облизбиркоме.

В Государственную Думу 9 политических движений выдвинули по двум одномандатным округам 18 кандидатов – по 9 кандидатов в каждом.

В целом по России на выборы в Госдуму, по данным Центризбиркома, выдвинулось 6 389 кандидатов. Таким образом, конкурс в высший представительный и законодательный орган власти России составляет 14 человек на место.