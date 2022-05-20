Конкурс на праймериз – 5 человек на место

По итогам предварительного голосования будут выбраны кандидаты на участие в выборах в Кировскую городскую Думу от «Единой России». 31 мая оргкомитет подведет итоги и озвучит имена победителей, которые представят партию на осенних выборах.

В предварительном голосовании участвуют 182 человека. Таким образом, на одно место претендуют 5 человек. Среди зарегистрированных участников есть как действующие депутаты, так и новички в политике. В предварительном голосовании активно участвуют и молодежь – 36% от числа претендентов.

Интересно, что почти половина кандидатов предварительного голосования (78 человек, или 42%) – женщины. Большинство кандидатов (126 человек, или 69%) – беспартийные.

Среди кандидатов есть работники сферы образования (18%), здравоохранения (7%), промышленной отрасли (7%), сферы культуры и искусства (3%).

На сегодня на сайте предварительного голосования – https://pg.er.ru/ – в качестве избирателей зарегистрировались более 9000 кировчан. Регистрация избирателей открыта по 27 мая включительно.

Мы поговорили с кандидатами предварительного голосования, которые впервые участвуют в праймериз, – о том, почему они приняли такое решение.

Даниил Мамин, коммерческий директор ООО «Рекламные решения»:

— По своему роду деятельности я тесно связан с внешним обликом нашего города – это именно то, что видят и жители, и гости Кирова. 30 лет я работаю дизайнером, художником, производственником, начиная от разработки наружной рекламы и заканчивая изготовлением средств наружного оформления. Сегодня и я, и мои друзья, и клиенты наблюдаем, что, к сожалению, город не становится лучше и красивее. Да, стали лучше дороги, да бытовые вопросы решаются, но вопросы эстетики городских пространств до сих пор не решены. Основную проблему я вижу в том, что, на наш взгляд, недостаточно специалистов, кто имел бы соответствующие компетенции по принятию грамотных решений, ориентированных на создание гармоничной, удобной и комфортной городской среды.

В выборах участвуют юристы, врачи, педагоги, промышленники. Но представителей творческой части нашего города пренебрежимо мало. Чтобы этот дисбаланс немного исправить, я принял решение поучаствовать в предварительном голосовании «Единой России». В 2024 году нас ожидает знаменательное событие – 650-летие города Кирова. К празднику будут выделены значительные средства на оформление и благоустройство города. И хотелось бы, чтобы эти вложения были произведены прежде всего с заботой об удобстве жизни кировчан. Чтобы решения принимались с учетом нужд людей, живущих рядом с нами.

Илья Соломенников, заместитель директора по развитию ООО «Вятка-Нефтепродукт»:

– Я решил участвовать, чтобы попробовать свои силы. Смогу ли я, имея опыт работы в администрации Кирова и в бизнес-структурах, сделать наш город лучше, комфортнее и безопаснее. Я достаточно молодой кандидат, но могу поделиться своими знаниями и опытом с горожанами. Преимущество предварительного голосования заключается в том, что молодежь может попробовать себя в роли политика, в роли человека, который действительно реально может что-то изменить и напрямую помочь людям. Чаще всего у молодежи есть неординарные пути решения непростых вопросов и проблем, – отметил Илья Соломенников.

На решение об участии в предварительном голосовании, по словам Ильи, повлияла и его семья. Отец –Михаил Соломенников – известный в городе врач, долгое время был депутатом. А брат – Никита Соломенников – в прошлом году избран депутатом Законодательного Собрания региона.

Илья Соломенников отметил, что родился в Кирове и живет здесь, поэтому знает о существующих проблемах и видит пути их решения.