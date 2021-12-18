Корреспондент «Кировской правды» едет на большую пресс-конференцию Путина

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 23 декабря в Манеже. Владимир Владимирович по традиции ответит на самые важные вопросы о ситуации и в России, и в мире.

В этом году из-за противоковидных ограничений количество приглашённых журналистов было сокращено вдвое. Однако корреспонденту «Кировской правды» удалось аккредитоваться на мероприятие.

Мы обязательно расскажем о подготовке к пресс-конференции, опубликуем онлайн-репортажи о том, как проходит мероприятие. В телеграмм-канале «Кировской правды» дадим ссылку на прямую трансляцию с места событий.