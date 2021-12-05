Краеведческое издание о старой Вятке можно приобрести в Москве

В одном из книжных магазинов столицы выставили на продажу авторский путеводитель «Пешком по Вятке». Об этом сообщили создатели проекта прогулок в своем телеграмм-канале.

Их издание теперь можно купить в московской книжной лавке «Листва», которая расположена в самом центре столицы – станция метро «Чистые пруды», ул. Жуковского, 4с1. Путеводитель по Вятке поместили в раздел «Краеведение».

«Заходите в «Листву», очень уютное место в центре Москвы, где вы сможете найти хорошую книгу себе или для подарка друзьям на Новый год» — призвал Станислав Суворов.