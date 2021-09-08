Кредитную организацию в Кирове оштрафовали на 50 тыс. рублей

В Кирове банк оштрафован на 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП, работодатель произвел с сотрудника-должника удержание денежных средств, и при их перечислении в банк указал соответствующий код дохода.

Тем не менее, впоследствии кредитная организация незаконно удержала зарплату, оставшуюся к получению.

По факту нарушения законодательства судебный пристав-исполнитель составил протокол о правонарушении. По результатам рассмотрения дела банку было назначено наказание в виде штрафа. Не согласившись с этим решением, его руководство обратилось в арбитражный суд апелляционной инстанции. Он оставил решение без изменения, а жалобу без удовлетворения.