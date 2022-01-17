Более того, 19 января, в середине рабочей недели в областном центре будет практически оттепель: температура воздуха составит всего -4 градуса Цельсия.

Сегодня, в понедельник, днём потеплеет до −6 градусов. Будет идти снег.

18 января, во вторник, столбики термометров опустятся до −4 градусов. Ночью ожидается такая же температура. Возможны небольшие осадки.

Синоптики прогнозируют, что 19 января Крещенских морозов в Кирове не будет. Днём ожидается −4 градуса Цельсия и снег, а вот ночью резко похолодает до −12 градусов.

20 января, в четверг, дневная температура составит −8 градусов Цельсия.

В пятницу, 21 января, днём специалисты обещают −11 градусов Цельсия и небольшой снег. Ночью будет похожая погода.