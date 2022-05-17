Куда поехать летом: Турция или Египет

Весна подходит к концу, а значит самое время начинать планировать свой летний отпуск. Сейчас многие страны не готовы принимать туристов из-за пандемии коронавируса или вводят ряд карантинных ограничений и просят вас в течение двух недель не покидать отель. Это сильно ограничило нас в возможности путешествовать заграницу. Но все же есть страны, в которых карантинные меры не такие жесткие. Одними из самых популярных направлений для отдыха в 2022 году остаются Турция и Египет. У этих стран много общего, но все же качество отдыха здесь кардинально разное. Если вы ищете горящие туры в Турцию или Египет, на сайте https://hottour.kz есть много выгодных предложений. Группа компаний ХОТ ТУР / HOT TOUR работает на рынке России и СНГ с 1998 года, в группу входит ООО «ХОТ ТУР» (www.hottour.ru) и ТОО «HOT TOUR» (www.hottour.kz), а также международные компании www.hottour.com.

Где дешевле

Если у вас ограниченный бюджет на отдых, то не последнюю роль играет стоимость экскурсий, питания и так далее. Мы проанализировали самые популярные отели в средней ценовой категории и пришли к выводу, что стоимость отпуска в Турции и Египте +/- одинаковая. Неплохо сэкономить можно на стоимости авиабилетов, например, если вы покупаете горящие путевки. Это идеальный вариант для людей, которые не планируют свой отпуск на год вперед и готовы собрать чемодан за 1-2 дня. По стоимости горящие туры в Египет или Турцию гораздо дешевле, чем ранее бронирование.

Где летом высокий сезон

Обе страны популяризуют именно летний отдых, так как в этом время года здесь высокий сезон. В Турции начинает ощутимо холодать в конце октября, а вот в Египте купаться можно даже зимой. Что касается пляжей, в Турции они преимущественно галечные или песчано-галечные. В Египте дно только песчаное, поэтому вода кажется более мутной и купаться в море приятнее рано утром. В Шарм-эль-Шейхе, например, очень много кораллов, поэтому для захода в воду нужно надевать специальные тапочки.

Где интереснее экскурсии

Здесь без всякий сомнений лидирует Египет, так как у вас есть возможность прокатиться на верблюде, устроить фотосессию в пустыне, полюбоваться на пирамиду Хеопса, храм Луксор, Долину царей. Прогулки по старинным восточным кварталам Стамбула, Алании, Анталии, Сиде и других городов в Турции тоже очень интересны, так что здесь уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее.