«Куприт» представил калькулятор для расчета стоимости услуг

На сайте АО «Куприт» появился специальный калькулятор. С его помощью граждане, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели смогут самостоятельно рассчитать предельную стоимость услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Физическим лицам нужно выбрать населенный пункт, категорию жилого помещения и указать количество проживающих.

Калькулятор рассчитывает сумму без учета льгот для некоторых категорий населения. О мерах поддержки можно узнать, обратившись в органы социальной защиты.

Юрлицам и ИП необходимо выбрать вид деятельности, указать площадь используемого помещения, количество машино-мест или другой параметр. Затем сервис автоматически рассчитает размер ежемесячного платежа за услугу.