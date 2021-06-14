Курс биткоина может составить 41 тысячу долларов за монету

К вечеру понедельника курс биткоина может вырасти до 41 тысячи долларов за монету.

Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал руководитель проекта «РАКИБ-Социома» Владимир Панушкин.

По его словам, относительная стабилизация крипторынка, начавшаяся в мае, не очень выгодна спекулянтам, играющим на волатильности.

Для исправления ситуации им не обязательно делать вложения, достаточно просто взбодрить ситуацию новыми заявлениями. Например, опираясь на слова Илона Маска о возможности возобновления продаж машин Tesla за биткоины.

В результате криптовалюта автоматически начинает расти.

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