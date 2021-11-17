Квадрокоптер помог выявить нарушителей земельного законодательства

В Кировской области нарушения в сфере земельного законодательства отслеживают при помощи квадрокоптера.

Это даёт возможность оперативно фиксировать их в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

Сотрудники Россельхознадзора могут дистанционно оценить состояние земель сельхозназначения — степень зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью, наличие свалок, несанкционированных карьеров, повреждений почвы.

С 1 апреля по 31 октября при помощи квадрокоптера на территории области обследовано 48 земельных участков площадью свыше 7,5 тыс. га, составлено 26 протоколов об административном правонарушении. Сумма штрафов составила 720 тыс. руб.