Лауреат премии имени Тепляшиной и соученики Альберта Лиханова выразили соболезнования по поводу смерти писателя

Лауреат премии имени А. Тепляшиной, заслуженный работник науки и образования, бывший учитель экологии и природоведения школы № 16 Ирина Завойчинская и соученики Альберта Лиханова выразили свои соболезнования по поводу смерти писателя. Письмо пришло в редакцию «Кировской правды».

Выражаем безмерную горечь в связи с уходом из жизни замечательного Человека и талантливого общественного деятеля, нашего соученика по учёбе в 9-й начальной школе г. Кирова и средней школе № 16 Альберта Лиханова. В 1999 г. в знак глубокой признательности нашей первой учительнице А.Н.Тепляшиной, он учредил единственную в стране ежегодную премию для учителей начальных классов Кировской области её имени.

Поднимая престиж учительства, в этом году он организовал издание книги «Учитель, перед именем твоим..», рассказывающей о его первых учителях и современных продолжателях их замечательных традиций в Кировской области. Книга открыла новую созданную им серию книг «Жизнь замечательных учителей». Скорбим о невосполнимой утрате и соболезнуем родным и близким.

Завойчинская Ирина Григорьевна — автор книг об А.Н. Тепляшиной, кандидат педагогических наук, доцент, лауреат премии им. Тепляшиной 2021г., выпускница средней школы № 16 и соученики А. Лиханова по начальной школе №9: М.А. Эсаулова, Н.И. Мусонова, Л.К. Васекина, Л.Ф. Ходырева, Г.А. Коротаева, А.И. Тарасова, Л.Я. Шабалина, В.С. Фоминых.

О жизни Альберта Лиханова на вятской земле читайте в материале «КП».