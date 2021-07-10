Константин Сметанин победил в финале конкурса «Лучший по профессии».

«Кировская правда» сообщала, что кировчанин представил наш регион на федеральном этапе всероссийского конкурса, который прошел в Петрозаводске. Константин профессионал — он с 2012 года занимается кладкой печей и знает о своём деле всё. Участники конкурса были впечатлены работой нашего мастера. В финале он выставил на суд жюри проект печи, в котором использовал вятские мотивы.

– Этот проект был создан, что называется, «с нуля». Я изучил особенности вятской архитектуры и народных промыслов. Прочитал по этой теме не одну книгу, — рассказал Константин.

Жюри оценило уникальность проекта и лучшим печником России стал кировчанин.

Он победил представителей из разных уголков страны: из Красноярского края, Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Вологодской, Иркутской областей и других регионов.

Константин Сметанин гордится своей победой. В том числе потому, что смог отстоять имя кировской печной школы.