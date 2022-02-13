Лыжник Алексей Червоткин стал олимпийским чемпионом

13 февраля российские лыжники выиграли мужскую эстафету 4х10 км.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов финишировали с результатом, обойдя соперников на 1.07,2 минуты. На втором месте – Норвегия, на третьем – Франция.

Россияне удерживали лидерство на протяжении всей дистанции. Не помешал ни снегопад, ухудшавший скольжение, ни сильные соперники, пытавшиеся усидеть за нашими.

Отметим, что победу российской команде болельщики прочили еще до выхода на старт. «Будет медаль!», «Золото точно наше», «Вся страна бежит с вами!» — писали они в соцсетях.