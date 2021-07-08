Максим Аверин прогулялся по улицам старой Вятки

Этот визит в Киров артист запомнит надолго: после выступления его пригласили на необычную экскурсию.

Максим Аверин 6 июля представил в Кирове свой моноспектакль «Научи меня жить». Это очень трогательная и личная история, которая объединила стихи и прозу Самойлова, Вертинского, Рождественского, Евтушенко. Ее он представил кировчанам со сцены кировской филармонии.

После этого у столичного гостя было время прогуляться по областному центру. Как он поделился со своим экскурсоводом Марией Шишкиной, раньше такой возможности познакомиться с Кировом близко у него не было: спешил. А в этот раз прогулка по старинным улочкам доставила ему удовольствие.

— Максим, очень доброжелательный, общительный человек. Он простой в общении, вежливый. Ни какой звездности у него нет. Он внимательно слушал экскурсию, задавал уточняющие вопросы, — поделилась Мария.

Девушка показала гостю особняк Булычева, Серафимовский храм, Трифонов монастырь. Вместе они прошлись по Спасской (Вятский Арбат). До этого Аверин успел побывать в Союзе художников России — Народный художественный промысел «Дымковская игрушка», там он осмотрел музей промысла и расписал игрушку.

— Он остался в восторге от этого действа! Сказал, что посещение промысла поднимает настроение — там особая радостная атмосфера, — рассказала Мария. По ее словам, Максиму был интересен Киров и он рад, что наконец смог погулять по нему. Обещал продолжить знакомство с Кировом при следующем визите.

Фото: vk.com/artgastroli