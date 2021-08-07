МакSим вернулась к жизни, шутит и смеется

Певица МакSим пошла на поправку.

Певица МакSим полностью пришла в сознание. Напомним, она поступила в больницу с коронавирусом и большим поражением лёгких. 19 июня ее ввели в состояние медикаментозной комы и вывели несколько дней назад. Теперь «сняли» с аппарата ИВЛ. Сообщается, что певица чувствует себя нормально, общается, смеется и шутит. Память и все функции организма, даже внешность тоже в порядке.

Теперь МакSим предстоит долгий курс реабилитации, но главное, опасность смерти от болезни позади. Скоро снова сможет радовать публику концертами, уверены представители артистки, уже пообщавшись с ней по видеосвязи.

Напомним, певица последний раз выступала в Кирове в 2019 году на Октябрьском проспекте в День города (на фото). Ей 38 лет.