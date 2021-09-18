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Мария Бутина оценила работу системы общественного наблюдения за выборами в Кировской области

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Новости, Общество

Известная российская правозащитница, журналист телеканала RT Мария Бутина побывала в региональном Центре общественного наблюдения за выборами. Центр, открытый Общественной палатой Кировской области на базе ВятГу, предоставляет участникам электорального процесса, в том числе представителям политических партий и общественным наблюдателям, возможность получить в живом режиме детальную информацию о работе каждого из избирательных участков, действующих на территории области.

Как рассказал руководитель Центра Насими Назаров, здешние сотрудники держат связь с более чем полутора тысячами наблюдателей, направленных на участки, а также наблюдают за организацией голосования по видеосвязи. Начав круглосуточную работу одновременно с открытием первых участков в 8 утра в пятницу, Центр завершит свою миссию только утром понедельника, когда все итоги выборов на уровне участковых комиссий будут подведены.

Мария Бутина оценила работу системы общественного наблюдения за выборами в Кировской области

Мария Бутина особо отметила качество технического оснащения, позволяющего не только отслеживать ситуацию на участках в реальном времени, но и, при необходимости, оперативно получить доступ к более ранним записям – такие возможности позволяют обеспечить полную прозрачность действий членов избирательных комиссий.

«Сегодня мы можем говорить о том, что по уровню открытости, честности и беспристрастности выборов наша страна не просто приближается к мировым лидерам, но во многом и опережает их. Работа Центра может тут служить красноречивым, но далеко не единственным примером. В целом, у меня нет сомнений – мнение жителей Кировской области, как и всей России, получит объективное отражение в результатах выборов», — подчеркнула Бутина.

Мария Бутина оценила работу системы общественного наблюдения за выборами в Кировской области

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Тамара Полыхаева