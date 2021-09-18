Мария Бутина оценила работу системы общественного наблюдения за выборами в Кировской области

Известная российская правозащитница, журналист телеканала RT Мария Бутина побывала в региональном Центре общественного наблюдения за выборами. Центр, открытый Общественной палатой Кировской области на базе ВятГу, предоставляет участникам электорального процесса, в том числе представителям политических партий и общественным наблюдателям, возможность получить в живом режиме детальную информацию о работе каждого из избирательных участков, действующих на территории области.

Как рассказал руководитель Центра Насими Назаров, здешние сотрудники держат связь с более чем полутора тысячами наблюдателей, направленных на участки, а также наблюдают за организацией голосования по видеосвязи. Начав круглосуточную работу одновременно с открытием первых участков в 8 утра в пятницу, Центр завершит свою миссию только утром понедельника, когда все итоги выборов на уровне участковых комиссий будут подведены.

Мария Бутина особо отметила качество технического оснащения, позволяющего не только отслеживать ситуацию на участках в реальном времени, но и, при необходимости, оперативно получить доступ к более ранним записям – такие возможности позволяют обеспечить полную прозрачность действий членов избирательных комиссий.