Мария Бутина привилась от коронавируса

Основательница правозащитного проекта «Своих не бросаем», член Общественной палаты РФ Мария Бутина получила в Кирове первую дозу прививки от COVID-2019.

Она поблагодарила руководство Кировской области за создание удобных условий для желающих привиться, и призвала россиян активнее участвовать в кампании по иммунизации.

«Не планировала делать это специально в День России, но недавно открылся прививочный пункт в парке имени Кирова, и я решила, что пора внести свой личный вклад в создание коллективного иммунитета против коронавируса. Призываю всех, кто еще не привился, тоже сделать это – прививка не просто способ уберечься от инфекции, это еще и проявление гражданской сознательности. Таким образом мы защищаем своих близких, мы помогаем медикам, которые уже много месяцев работают в экстремальных условиях, и, в конце концов, мы приближаем тот момент, когда можно будет отменить эпидемические ограничения и спокойно жить дальше», — отметила Бутина.

Напомним, Мария Бутина получила известность несколько лет назад после того, как была обвинена спецслужбами США в шпионаже в пользу России. Ее освобождения требовали руководители МИД, других органов власти и общественных организаций. В защиту россиянки высказывался Президент Владимир Путин. После освобождения из заключения Бутина вернулась в страну и организовала правозащитное движение «Своих не бросаем», осуществляющее поддержку жителей России, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом, с 2020 года Бутина стала членом Общественной палаты РФ. В мае нынешнего года она победила в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы РФ от Кировской области.