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Мария Бутина считает Вятские Поляны достойными звания «Города трудовой доблести»

Тамара Полыхаева Главное, Общество

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина продолжает работу в Кировской области.

В среду она посетила Вятские Поляны, где провела ряд неформальных встреч, в том числе с общественным активом города. Участники рассказали о проблемах, в наибольшей степени волнующих жителей. Среди них – качество дорожной сети и недостатки в работе общественного транспорта, состояние культурных учреждений и спортивных комплексов.

Замдиректора городской гимназии Елена Шумихина обратила внимание на сложности с подбором учителей, особенно молодых. Выпускники педагогических вузов не спешат устраиваться в школы из-за низкого уровня оплаты труда – исправить ситуацию может развитие механизмов поддержки молодых преподавателей. Упомянула она и об угрозах, исходящих от современных средств массовой коммуникации.

— Мы знаем, что продажа электронных курительных устройств детям запрещена, но в реальности они все равно приобретаются через интернет-ресурсы. Коллективы школ борются с этим явлением, но понятно, что пока продажа продолжается, а интернет-реклама таких продуктов не блокируется, нам с проблемой справиться не удастся, — подчеркнула Шумихина.

Мария Бутина считает Вятские Поляны достойными звания «Города трудовой доблести»

Участники встречи предложили ряд идей по повышению качества жизни горожан. Одной из них может стать активизация участия города и области в целом в федеральных программах развития.

— По собственному опыту могу сказать, что вопрос включения в федеральные программы решается через прямой контакт с ответственными руководителями министерств и ведомств. Необходимо в буквальном смысле достучаться до министра и обозначить ему существующие проблемы, только тогда они будут услышаны. И очень важно, чтобы люди, представляющие интересы региона на федеральном уровне, могли взять на себя эту работу, — подчеркнула Мария Бутина.

Мария Бутина считает Вятские Поляны достойными звания «Города трудовой доблести»

Не менее насыщенным оказалось общение и со студентами Вятско-Полянского механического техникума. С ними удалось обсудить перспективы развития городской среды, в том числе создание новых молодежных пространств. Кроме того, студенты предложили разработать для Вятских Полян собственный дизайн-код. Эту меру, способную усилить туристическую привлекательность города, гостья пообещала поддержать.

Посетила Мария Бутина также Вятско-Полянский механический завод «Молот», дом-музей прославленного российского конструктора-оружейника Георгия Шпагина, музеи и храмы города.

— Самая сильная сторона Вятских Полян – это сплоченное, деятельное местное сообщество, которое сумело сформировать здесь уникальную городскую среду. Огромную роль здесь играют предприниматели, создающие за свой счет новые арт-объекты, музеи, зеленые зоны. При этом в городе сохраняется и уникальный производственный потенциал, и у меня нет сомнений в том, что Вятские Поляны заслуживают звания «Город трудовой доблести». А с практической точки зрения считаю необходимым проработать на федеральном уровне возможности модернизации завода «Молот», — резюмировала Бутина по итогам поездки.

Мария Бутина считает Вятские Поляны достойными звания «Города трудовой доблести»

Напомним, Мария Бутина получила известность несколько лет назад после того, как была обвинена спецслужбами США в шпионаже в пользу России. Ее освобождения требовали руководители МИД, других органов власти и общественных организаций. В защиту россиянки высказывался Президент Владимир Путин. После освобождения из заключения Бутина вернулась в страну и организовала правозащитное движение «Своих не бросаем», осуществляющее поддержку жителей России, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом. Кроме того, с 2020 года Бутина является членом Общественной палаты РФ. В апреле нынешнего года она выдвинулась участником предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Государственной Думы РФ от Кировской области.

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Тамара Полыхаева