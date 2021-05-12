Мария Бутина: «В других регионах я не встречала такого трепетного отношения к своему наследию»

Известная общественница, член Общественной палаты РФ Мария Бутина в рамках визита в Кировскую область посетила сегодня город Уржум. Ключевой частью поездки стала встреча с представителями гражданского актива города.

Представители общественных объединений, местного бизнеса рассказали Бутиной об основных проблемных вопросах в развитии города. Участники встречи обсудили темы условий труда и заработной платы на предприятиях Уржума, налоговой и регуляторной нагрузки на реальный сектор экономики, состояния дорожной сети и сложностей с утилизацией мусора. Отдельное внимание уделили перспективам возрождения туризма на Вятке.

-Нигде в других регионах я не встречала такого трепетного отношения жителей к своему культурному, историческому наследию, к религиозным святыням. Здесь удалось сохранить очень много уникальных объектов, аналогов которым нет ни в России, ни в Европе – это касается и древних церквей, и икон, и музейных артефактов. И, разумеется, все это достойно быть увиденным и оцененным россиянами. Поэтому со своей стороны я поддержу любые инициативы, направленные на возвращение туристов в Уржум и Кировскую область в целом, — подчеркнула Мария Бутина.

Гостья также ознакомилась с экспозицией городского краеведческого музея, продукцией местных промышленных предприятий и народных промыслов. Посетила Мария Бутина и пасечное хозяйство, которое создал и развивает фермер-энтузиаст Алексей Свинин. С ним общественница обсудила вопросы поддержки малого бизнеса и фермерства в регионе.

-Как уроженка Алтайского края, я всегда считала, что именно наш, алтайский мед, самый лучший в России. Но сегодня смогла убедиться в том, что уржумский мед точно мог бы побороться за лидерство по качеству. Считаю, что и местный мед, и другая продукция местных предприятий должны получать комплексную поддержку в продвижении на рынках как в нашей стране, так и за рубежом, — отметила Мария Бутина по итогам встречи.

Напомним, Мария Бутина получила известность несколько лет назад после того, как была обвинена спецслужбами США в шпионаже в пользу России. Ее освобождения требовали руководители МИД, других органов власти и общественных организаций. В защиту россиянки высказывался Президент Владимир Путин. После освобождения из заключения Бутина вернулась в страну и организовала правозащитное движение «Своих не бросаем», осуществляющее поддержку жителей России, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом. Кроме того, с 2020 года Бутина является членом Общественной палаты РФ. В апреле нынешнего года она выдвинулась участником предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Государственной Думы РФ от Кировской области.