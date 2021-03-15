Маркировка товара — какая продукция подлежит маркировке

Эффективная мера призванная обезопасить покупателей от приобретения контрафактной продукции – введение маркировки на товары. Программа начала свою работу в 2019 году и обязывает проходить маркировку все товары, произведенные или завезенные на территорию России с целью дальнейшей реализации. По прогнозам, к 2024 году все группы товаров будут проходить маркировку.

Обязательная маркировка

На данный момент обязательная маркировка товаров распространяется на несколько групп. Это список пополняется каждый год и в 2021 году в него входят:

табачная продукция;

обувь;

лекарства;

фототовары;

шины и покрышки;

товары лёгкой промышленности;

духи;

молочные продукты;

меховые изделия.

Работа над расширением этого списка активно ведётся и в обозримом будущем его пополнят пиво и пивные напитки, кресла-коляски, велосипеды, питьевая вода.

Все товары, прошедшие маркировку, внесены в Национальный каталог, который в свою очередь является часть системы «Честный знак». Доступ к каталогу свободный и с 2018 года ознакомиться с перечнем маркированных товаров может каждый гражданин.

В связи с тем, что в разных торговых точках один и тот же товар может называться по-разному, в едином каталоге каждая позиция имеет индивидуальную электронную карточку. Это позволяет избежать путаницы и делает использование каталога проще для посетителей. Товары разделяют в зависимости от производителя и ритейлера, поэтому найти необходимую позицию очень просто.

Простым языком термин «маркировка» обозначает нанесение на товар графического изображения, для его идентификации в точке реализации. Государственная программа маркировки направлена на присвоение каждой товарной единице своего индивидуального знака. Таким образом, весь путь пройденный товаром от производителя до потребителя можно отследить в любой момент.

Однако стоит отметить, что эффективно работать программа маркировки может только в том случае, если условия будут соблюдать все участники. Только присвоением определённого кода работа не ограничивается.

В программе участвуют все организации и предприятия, через которые проходит товар, прежде чем попасть к потребителю. Эта цепочка состоит из производителя, импортёр, оптовиков и розницы. И каждое звено должно выполнить свою часть обязательств. Таким образом, на каждом этапе передвижения товара отражаются в системе. Для того чтобы начать работать в системе, предприниматель должен быть зарегистрирован на портале «Честный знак».