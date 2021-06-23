Маршрут Киров – Лубягино будет сохранен

Сейчас министерство транспорта прорабатывает этот вопрос. Ведутся переговоры с перевозчиками.

С 1 января 2021 года транспортное обслуживание на межмуниципальном маршруте №148 «Киров – Лубягино» осуществляет АО «КировПассажирАвтотранс», которому выданы карты маршрута со сроком действия с 01.01.2021 по 30.06.2021.

— В настоящее время министерством транспорта прорабатывается вопрос с перевозчиками, в том числе с АО КПАТ по обеспечению транспортного обслуживания населения по данному маршруту с 1 июля 2021 года.

Обращаем внимание, что информация о якобы закрытии №155 маршрута Киров-Левинцы, №127 Киров – Быстрица и №107 Киров – Мурыгино не соответствует действительности. Автобусы продолжат работать на этих маршрутах.