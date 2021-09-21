Массовый расстрел в Перми: стрелок жив, а число пострадавших выросло

Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском университете 20 сентября, остался жив. Однако давать показания в ближайшее время не сможет. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как стало известно при просмотре видеокамер, Бекмансуров начал стрелять, еще не дойдя до университета. Первые пули пришлись по машинам. 18-летнего стрелка смогли обезвредить сотрудники ДПС, которые оформляли ДТП поблизости.

При задержании студент успел выстрелить по полицейским, после чего младший лейтенант полиции Константин Калинин применил оружие. Когда стрелок упал, полицейский отбросил оружие, зафиксировал задержанного и начал оказывать медицинскую помощь.

Ранения оказались тяжелыми. Несколько раз СМИ писали, что он погиб, но стрелку все же удалось выжить.

Накануне Бекмансурова прооперировали. Операция длилась 4 часа. У стрелка оказались сильно повреждены печень и кишечник. Врачам удалось остановить кровотечение и стабилизировать состояние пациента. В настоящее время Бекмансурова ввели в медикаментозный сон. Его палату охраняют 18 полицейских и 2 омоновца.

По последней информации, в результате стрельбы погибли 6 человек – 5 студентов и одна сотрудница университета. Всех убитых опознали родственники. Власти Пермского края выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей, раненым – по 500 тысяч.

Количество пострадавших от действий Тимура Бекмансурова достигло 29 человек. 7 из них в тяжелом состоянии после огнестрельных ранений. Их доставят на лечение в Москву бортом МЧС.

Пермский университет будет закрыт до конца недели. Еще вчера рядом с ним организовали стихийный мемориал. Местные жители несут сюда цветы, а рядом дежурит охрана.

Вместе с федеральными властями и руководителями соседних регионов свои соболезнования семьям погибших и пострадавших выразили правительство Кировской области и губернатор Игорь Васильев.