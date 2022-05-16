McDonalds решил всё-таки окончательно покинуть Россию

После 30 лет работы известная компания быстрого питания покинет и Россию, и Киров.

Рестораны McDonald’s будут проданы. Однако будут сохранены коллектив и оборудование, только новый владелец (или владельцы) не смогут использовать название, логотип, бренды и фирменное общеизвестное меню компании. По сообщению ТАСС, сеть фастфуда под новым брендом может начать работу уже в июне.

Американская компания объявила о приостановке деятельности в России вскоре после начала военной спецоперации на Украине, так как ведение бизнеса в России теперь якобы не отвечает ценностям компании. Однако еще раздумывала, делать ли это окончательно: об увольнении персонала не заявлялось, только о выплатах ему зарплат во время простоя. Тем более, некоторые собственники ресторанов, пользовавшиеся франшизой, отказались закрывать заведения. Так было некоторое время и в Кирове.

Какая часть сети реально перейдёт в новые руки, пока не сообщается. Впрочем, альтернативные российские компании в основном только рады уходу транснациональной корпорации. Без аналогов меню McDonald’s рынок не останется. Вот только найти общедоступный бесплатный туалет в чужом городе без этой компании может стать труднее для россиян.

Напомним, ранее в правительстве РФ предупредили, что имущество уходящих навсегда иностранных компаний может быть национализировано через процедуру банкротства. Так что продажа сети новым собственникам для McDonald’s лучший выход из ситуации, когда нельзя ни остаться, ни работать.

На фото из открытых источников: открытие первого ресторана McDonald’s в Москве.