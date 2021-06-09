Медицинские машины поедут в районы Кировской области

8 июня на Театральной площади города Кирова прошла церемония вручения ключей от автомобилей медслужбы первичного звена для ЦРБ, чтобы возить врачей и пациентов.

Их обладателями стали шесть медицинских учреждений в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Машины уедут Афанасьевский, Белохолуницкий, Кирово-Чепецкий, Немский, Оричевский, Санчурский районы. Автомобили оборудованы всем необходимым для перевозки пациентов, в том числе и «лежачих» больных.

Ключи от машин вручил главным врачам районных больниц первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов. Осмотрев автомобили, и поблагодарив врачей за работу, он рассказал, что на этом программа обновления медавтопарка не заканчивается.

Всего в этом году не менее 75 новых автомобилей поступят в центральные районные больницы. Также планируется обновление медицинского оборудования, специальной мебели.