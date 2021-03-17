Метеорологи рассказали о вспышке смерчей в Кировской области

Журнал «Метеорология и гидрология» опубликовал статью по климатологии смерчей в России. В большом исследовании, посвященном этому не слишком частому явлению, упоминается и Кировская область.

Как говорится в статье, с 1900 по 2018 год в нашем регионе зафиксировано 89 смерчей. 19 из них интенсивностью F2 и более – это ветер от 50 до 70 метров в секунду, срывающий крыши с домов, вырывающий деревья и опрокидывающий товарняки. Это рекорд среди регионов ПФО. За нами следует Пермский край, где за этот же период прошло 69 подтвержденных смерчей.

Говорится о Кировской области также в связи со вспышками смерчей, когда в пределах одной системы формируется несколько вихревых воронок. Одна из наиболее сильных вспышек – Ивановская произошла в 1984 году. Во время нее сформировались 3 крупных смерча. Максимальный из них отнесли к категории F4 – ветер, повреждающий высотки и переносящий автомобили. Вспышка затронула 7 регионов, в том числе и Кировскую область.

При этом, как отмечают авторы исследования, в последние годы смерчи фиксируются все чаще. И это связано не только с изменениями климата, но и с ростом плотности населения. В начале XX века выявленные смерчи были единичными, в 80-х годах отмечались уже десятки этих явлений, а в последние годы – и сотни. Цифры могут быть неточными – вероятность возникновения смерчей на территории Европы до сих пор недооценивается.

Ранее мы писали, что сильный смерч прошел рядом с Кировской областью в 2017 году.