Минздрав: факт пищевого отравления в школе №73 не подтверждён

В министерстве здравоохранения Кировской области провели проверку по факту ЧП в школе №73.

Как сообщили в ведомстве, факт пищевого отравления не подтверждён. По предварительным данным, симптоматика характерна для норовирусной инфекции.

В настоящее время врачи-педиатры осмотрели 43 учащихся школы №73. Все дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Двое ребят госпитализированы в инфекционную больницу, при этом чувствуют себя удовлетворительно, симптоматика болезни отсутствует. Остальные школьники проходят обследование.

В настоящее время занятия в школе №73 приостановлены.

Фото: admkirov.ru