Морозы в Кирове отменяются

Прогнозы синоптиков на ближайшие дни изменились. Если раньше специалисты говорили о надвигающихся на областной центр морозах до -20 градусов Цельсия, то теперь они сообщают об относительно тёплой погоде. Итак, что ждёт кировчан на рабочей неделе с 30 ноября по 4 декабря.

В последний день осени, 30 ноября, в Кирове будет −2 градуса Цельсия. Выпадет небольшой снег.

Декабрь начнётся также с тёплой погоды. Во вторник, 1 декабря, ожидается −5 градусов. День будет ясный и солнечный.

2 декабря, в среду, похолодает до −8 градусов. Возможны небольшие осадки.

В четверг, 3 декабря, будет такая же температура воздуха.

4 декабря, в пятницу, столбики термометров опустятся до −10 градусов Цельсия.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области выросли ледяные цветы. Необычное природное явление зафиксировали работники Нургушского заповедника.

Фото: admkirov.ru