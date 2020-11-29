Морозы в Кирове отменяются

Прогнозы синоптиков на ближайшие дни изменились. Если раньше специалисты говорили о надвигающихся на областной центр морозах до -20 градусов Цельсия, то теперь они сообщают об относительно тёплой погоде. Итак, что ждёт кировчан на рабочей неделе с 30 ноября по 4 декабря.
В последний день осени, 30 ноября, в Кирове будет −2 градуса Цельсия. Выпадет небольшой снег.
Декабрь начнётся также с тёплой погоды. Во вторник, 1 декабря, ожидается −5 градусов. День будет ясный и солнечный.
2 декабря, в среду, похолодает до −8 градусов. Возможны небольшие осадки.
В четверг, 3 декабря, будет такая же температура воздуха.
4 декабря, в пятницу, столбики термометров опустятся до −10 градусов Цельсия.
Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области выросли ледяные цветы. Необычное природное явление зафиксировали работники Нургушского заповедника.
Фото: admkirov.ru