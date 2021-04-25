Москвичи все чаще заказывают профессиональную уборку квартир

Спрос на услуги клининга растет, особенно среди жителей мегаполисов, включая Москву. Люди привыкли к профессиональным клинерам и готовы нести относительно невысокие расходы на качественную уборку.

Уборка квартир по звонку: как работают клинеры

Потратить два-три часа на уборку или заплатить клининговой компании, чтобы она навела порядок в доме быстро и качественно? Все больше москвичей делают выбор в пользу второго варианта.

У жителей города часто нет времени на поддержание порядка в квартире, поэтому услуги клининга становятся очень кстати. И дело не только в экономии времени, профессиональный клининг – это уборка высокого качества. Устраняются любые загрязнения, используются лучшие средства. Все сияет и сверкает.

Виды уборки

Все зависит от масштабов и задач. Клининговая компания выполнит любую уборку:

поддерживающую – проводится время от времени для поддержания чистоты;

генеральную – комплексный подход, наведение порядка «от и до»;

после ремонта – клинеры помогут быстро устранить последствия ремонтных работ.

Клининг квартир включает в себя разные работы, в зависимости от вида услуги – мытье полов и раковин, очистку зеркал и осветительных приборов, мытье бытовой техники, чистку ковров и полов, наведение порядка во всех помещениях (включая санузлы), удаление пыли (в т.ч. в труднодоступных местах) и т.д.

Подробнее о том, как работают клинеры, выполняя уборку в квартире, читайте на сайте https://qlean.ru/, здесь дается полная информация для всех, кто планирует делегировать вопросы наведения чистоты и порядка в жилых помещениях специалистам. Кстати, услуги можно заказывать через интернет – онлайн.

Уборка по графику и дезинфекция жилых помещений

Клининг – это сервис. Если хотите пользоваться услугами клинеров на постоянной основе, тогда оформите подписку, согласовав с сотрудниками компании-исполнителя график. Выбирайте удобные дни, в которые к вам домой будет приезжать бригада специалистов, вооруженная моющим пылесосом, пароочистителем и эффективными моющими средствами, чтобы заставить зеркала сиять, а плитку скрипеть от чистоты.

Что еще нужно знать о современных клининговых услугах:

Технологичность – клининг можно заказывать с помощью приложения, это занимает пару минут.

Ответственность – компании отвечают за сохранность имущества, пока выполняют уборку. Если что-то повредится, ущерб будет компенсирован (риски повреждений практически исключены, но все-таки).

Возможность выбора клинера, которого вы уже знаете – если клиенты уже привыкли к специалистам, которые работали в их доме, они могут вызывать именно эту бригаду.

Дезинфицирующая уборка

Актуальная услуга клининговых компаний на фоне последних событий. Дезинфекция предусматривает обработку поверхностей в квартире специальными средствами (безвредными для человека, но губительными для вирусов, микробов, грибков и других «непрошенных гостей» в вашем доме). Клинеры обрабатывают краны, выключатели, дверные ручки и т.д. Это правильный подход к уборке.

Поддерживать чистоту в доме теперь очень просто – для этого существуют клининговые компании. Спектр услуг широкий. Ставьте клинерам задачу и они выполнят ее в короткие сроки.