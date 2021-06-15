Муж и жена: одна фамилия, отчество и даже имя

В Кирове живёт семейная пара — полные тезки.

Жизнь — удивительная штука. Иногда в ней случаются истории, достойные описания в книге. Так, в Кирове есть семейная пара, где муж и жена являются полными тёзками.

Девушку зовут Виталия Владимировна Рыбакова, мужчину — Виталий Владимирович Рыбаков. При этом фамилия Рыбакова у Виталии с девичества.

На днях пара отметила 10-летие совместной жизни. Супруги не забудут, как регистратор ЗАГС после положительных ответов жениха и невесты на вопрос: «Согласны ли, вы?» утвердительно сказала: «И теперь вы будете носить ОБЩУЮ фамилию Рыбаковы». Зал разразился хохотом. Так и началась семья двух людей, которых поразительным образом свела судьба.

История знакомства пары также оказалась необычной. Виталия и Виталий состояли группе однофамильцев.

— Муж написал первым, так как его удивило, что есть тёзка женского пола. Полтора года общались онлайн, на пятую реальную встречу сделал предложение. Поженились через полгода, — вспоминает Виталия.

Сейчас у них есть две дочки — Ульяна и Полина. Виталия говорит, если будет сын, его назовут Владимиром — в честь дедушек.

Курьёзных случаев из-за совпадения имён супругов было немало. Например, в разных государственных инстанциях служащие постоянно удивляются, когда видят документы мужа и жены.

— А ещё у нас есть общий чат с друзьями. И если мы начинаем писать что-то одновременно, то все впадают в ступор, потому что не сразу понятно, кто из нас пишет, — делится Виталия.

Она считает, что если бы не одинаковые имена, то с супругом они вряд ли бы познакомились.

— Если бы я была, например, Алёна Рыбакова, а не Виталия, то мужа, возможно, и не привлёк внимание мой аккаунт. В семейной жизни имена роли не играют. Счастье не от этого зависит. А от взаимопонимания и умения разговаривать друг с другом и говорить о проблемах в слух, — подчёркивает Виталия Рыбакова.

Фото из личного архива Виталии