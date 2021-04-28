На дороге в Кировской области произошёл крупный обвал

Яма разделила Чёрную Холуницу на две части.

В Белохолуницком районе в посёлке Чёрная Холуница случилось ЧП. На дороге на улице Карла Маркса произошло серьёзное обрушение части дорожного полотна.

Провал разделил населённый пункт на две зоны. В результате оказалось парализовано автомобильное и автобусное сообщение. Автобусы заехать в посёлок не могут.

Как сообщает газета «Омутнинские вести+», асфальт ушёл под землю вдоль трубы, которая идёт под дорожным полотном. Ширина ямы около одного метра, глубина полтора метра. Она полностью пересекает дорожное полотно.

Место огородили сигнальными лентами. В ближайшее время обвал планируют завалить шлаком. Возможно, помогут в этом местные предприниматели.

Фото: omvesti.ru