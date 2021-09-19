На Камчатке и Чукотке завершились выборы-2021

Пока в Кировской области продолжается заключительный день голосования на выборах-2021, в отдаленной части страны уже начался подсчет голосов.

Основной день голосования завершился на Камчатке и Чукотке. Избирательные комиссии регионов подвели предварительные итоги подсчета голосов.

В Камчатском крае явка на выборы к 18 часам по местному времени превысила 38%. 187 участков закончили работу на полуострове. Более 90 тысяч человек пришли на участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

В Чукотском автономном округе явка оказалась выше 54% на 15 часов по местному времени. Работало 55 избирательных участков.

Председатель краевого Избиркома в Камчатском крае Инга Иринина отметила, что подсчет голосов участковые избирательные комиссии будут вести непрерывно до установления результатов. Она добавила, что эта работа очень ответственная, поскольку к сегодняшним бланкам присоединились сейф-пакеты за предыдущие дни, а также бюллетени избирателей, которые голосовали досрочно. ЦИК планирует огласить предварительные итоги выборов в Госдуму РФ 20 сентября в 12 часов по московскому времени, рассказала Инга Иринина.

Напомним, что трехдневное голосование обусловлено эпидемиологической обстановкой – для безопасности граждан разведены потоки избирателей на вход и выход с участков, на всех участках имеются средства индивидуальной защиты – маски, перчатки. В частности, в Кировской области специально к выборам было закуплено более 800 тысяч защитных масок и 12 080 литров антисептиков. Всем голосующим выдаются одноразовые ручки. Отдельные граждане могут голосовать на дому. У жителей региона еще есть время до 20 часов, чтобы посетить избирательный участок и сделать выбор.

Фото kamchatka.er.ru