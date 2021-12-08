На кировчанку завели уголовное дело за покупку водительских прав

На жительницу Кирова завели уголовное дело за покупку водительских прав. Об инциденте рассказали в областном УМВД.

Фальшивый документ обнаружили случайно. В ГИБДД поступила информация об автомобиле на улице Орджоникидзе, припаркованном с нарушениями. Сообщение подтвердилось – машина стояла на тротуаре.

Владельцем машины оказалась жительница Кирова. При проверке выяснилось, что ее водительское удостоверение является поддельным.

Женщина подтвердила эту информацию. Кировчанка рассказала, что купила права в Интернете. По факту пособничества в подделке официального документа было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кирове бывшего охранника осудили за поддельный больничный.