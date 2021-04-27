На Кировском молочном комбинате отработали взрыв газа и пожар

Сотрудники ГУ МЧС провели учения на территории Кировского молочного комбината. В ходе тренировки было отработано несколько учебных сценариев ЧП.

По первому из них в котельной КМК происходит взрыв газа, а затем начинается пожар. Ликвидировать возгорание начинает группа пожаротушения комбината, а потом на место прибывают подразделения МЧС. Проходит эвакуация персонала, поиск и спасение пострадавшего.

Согласно второму сценарию, на предприятии происходит разгерметизация ресивера и утечка аммиака. Спасатели эвакуировали условных пострадавших и осадили облако газа с помощью водяной завесы.

В ходе учений были отработаны практические навыки и совместные действия сотрудников комбината и спасателей при проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации ЧС. Все задействованные службы с поставленными задачами справились.

Ранее мы рассказывали, как кировская мэрия проводила учения на случай ухудшения погоды.