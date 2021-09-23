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На кировской трассе в поток машин выбежал лось

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Происшествия

В Кировской области едва не случилась авария с участием дикого животного. Об инциденте рассказали в программе «Место происшествия».

Всё произошло на трассе, которая ведёт к городу Слободскому. Движение там интенсивное. Однако это не испугало лося, который решил перебежать проезжую часть. Он с большой скоростью выбежал на дорогу, прямо между потоками машин.
Чудом не столкнулся с проезжающими транспортными средствами. При этом во время пересечения полос, он упал, но сумел подняться и скрыться в лесном массиве на другой стороне дороги. Аварии не случилось.

На кировской трассе в поток машин выбежал лось

В нашем регионе нередко бывают случаи, когда дикие животные провоцируют ДТП. В министерстве охраны окружающей среды даже есть список трасс, где чаще всего происходят аварии с участием лосей.

Фото: vk.com/kirovmp

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Екатерина Сонина