На кировской трассе в поток машин выбежал лось

В Кировской области едва не случилась авария с участием дикого животного. Об инциденте рассказали в программе «Место происшествия».

Всё произошло на трассе, которая ведёт к городу Слободскому. Движение там интенсивное. Однако это не испугало лося, который решил перебежать проезжую часть. Он с большой скоростью выбежал на дорогу, прямо между потоками машин.

Чудом не столкнулся с проезжающими транспортными средствами. При этом во время пересечения полос, он упал, но сумел подняться и скрыться в лесном массиве на другой стороне дороги. Аварии не случилось.

В нашем регионе нередко бывают случаи, когда дикие животные провоцируют ДТП. В министерстве охраны окружающей среды даже есть список трасс, где чаще всего происходят аварии с участием лосей.

Фото: vk.com/kirovmp