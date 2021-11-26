На коллегии Минпросвещения РФ обсудили подходы к развитию педагогического образования

На площадке Московского педагогического государственного университета прошло заседание коллегии Минпросвещения РФ. По поручению губернатора Игоря Васильева в формате видеоконференции в ней приняли участие первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов и министр образования Ольга Рысева.

В числе главных на заседании были рассмотрены вопросы развития системы подготовки педагогических кадров в России, состояние и перспективы специального (дефектологического) и психолого-педагогического образования, а также развитие единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

«Когда мы говорим о создании «ядра педагогического образования», речь идет о том, что нужны некие ориентиры в подготовке учителей, которые могут использовать вузы. Это будет способствовать созданию единого образовательного пространства, в том числе в сфере педагогического образования», – сказал Сергей Кравцов.

Ранее в закон об образовании были внесены изменения, связанные с воспитательной составляющей. Сейчас ведётся большая системная работа, в которую уже включились педагогические вузы, подведомственные министерству просвещения.

Вопросы единого образовательного пространства для педагогов неоднократно обсуждались в рамках заседания комиссии Госсовета по направлению «Образование», возглавляемой губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Он докладывал о работе комиссии по указанным направлениям на апрельской коллегии Минпросвещения, а также в августовском докладе президенту России Владимиру Путину.

«В последние годы развитию образования и науки в России уделяется огромное внимание. Главой государства поставлена задача вывести качество образования в Российской Федерации на высочайший уровень – до 2030 года страна должна войти в десятку ведущих государств по качеству общего образования. И комиссия Госсовета по направлению «Образование», и регионы сделают всё возможное для достижения этих целей», — подчеркнул Игорь Васильев.

Дмитрий Курдюмов отмечает, что одновременно с созданием единого пространства школьного образования нельзя забывать о профессиональной подготовке педагогов.

«Выборочный анализ образовательных программ показал, что в вузах объем подготовки по профильным предметам отличается в 2 – 3 раза. От членов комиссии Госсовета поступило предложение Министерству просвещения продумать механизмы, которые позволят обеспечить единство базовой педагогической подготовки для всех вузов нашей страны», – сообщил он.

Члены комиссии Госсовета также фиксируют ослабление так называемых «методических» школ в вузах регионов, которые ранее проводили исследования по вопросам эффективности применения тех или иных методов преподавания, разрабатывали свои методики и внедряли их в образовательную практику. К этой работе необходимо привлекать в первую очередь практикующих учителей, которые могут демонстрировать студентам реальный опыт педагогической деятельности.

В ходе заседания члены коллегии одобрили проект методических рекомендаций к подготовке кадров по программам педагогического бакалавриата на основе единых подходов к их структуре и содержанию.