На обувной фабрике в Вахрушах будут работать осужденные

В поселке Вахруши Слободского района открыли исправительный центр для осужденных к принудительным работам (УФИЦ). Об этом сообщили в УФСИН.

Центр открылся на базе обувной фабрики. Договор о его создании был подписан в сентябре. По его условиям предприятие подготовило помещения для проживания 50 человек, осужденных к принудработам.

В УФИЦ созданы все условия для постоянного проживания осужденных. Здесь есть спальни, кухни с бытовой техникой, санузлы и душ. В помещениях центра установлены технические средства контроля и надзора.

Это уже второй такой центр в Кировской области. Первый был открыт в 2017 году при колонии-поселении №21 в Кирово-Чепецке.

Как отметила представитель ФСИН России Елена Коробкова, для Кировской области создание УФИЦ на базе предприятия является пилотным проектом. В России функционирует уже 28 таких центров.