На празднование 650-летия Кирова могут приехать солисты Большого театра России

На сайте горадминистрации появился документ, с которым предлагается познакомиться кировчанам. Это проект концепции мероприятий по подготовке и проведению празднования 650-летия основания города. Напомним, торжества пройдут в 2024 году.

На празднование 650-летия предполагается организовать крупные мероприятия. Среди которых международный фестиваль циркового искусства, гастроли солистов Большого театра России и Мариинского. Кроме того, в планах отреставрировать объекты культурного наследия.

После ознакомления с проектом концепции все желающие могут направить свои предложения авторам. Письма принимаются по электронному адресу: econom@admkirov.ru. Обсуждение будет проходить до 17 сентября.

Ранее мы писали, что к 650-летию Кирова на Спасской отремонтируют 2 старинных здания.