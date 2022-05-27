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На предварительном голосовании свой выбор сделали более 14 тысяч кировчан

Вадим Шабалин Новости, Власть

Голосование продлится по 29 мая включительно.

На 16:00 27 мая в ходе предварительного голосования Единой России свой выбор сделали 14263 кировчанина.

Голосование проходит на сайте https://pg.er.ru/. По его итогам будут определены кандидаты от партии для участия в осенних выборах в Кировскую городскую Думу.

Сегодня, 27 мая, — последний день для регистрации на сайте предварительного голосования. С 28 мая регистрация будет недоступна, и выбирать своего кандидата смогут только те, кто зарегистрировался по 27 мая включительно. В качестве избирателей на сайте предварительного голосования зарегистрированы более 18 тысяч человек.

Напомним, в предварительном голосовании в качестве кандидатов принимают участие 182 человека, среди них – работники промышленных предприятий, предприниматели, представители сферы образования, здравоохранения, культуры, волонтеры.

Отметим, что при возникновении проблем, связанных с предварительным голосованием, следует обратиться в Кировское региональное отделение «Единой России» по телефону: 8 (8332) 700-000.

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Вадим Шабалин