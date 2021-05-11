На Радоницу на кировские кладбища пойдут дополнительные автобусы

11 мая в Кирове будут работать 3 специальных автобусных маршрута до мест захоронений. На них кировчане смогут доехать до Филейского, Макарьевского и Федяковского кладбищ.

Дополнительные автобусы будут курсировать до 15 часов по следующим маршрутам:

На Макарьевское кладбище: Профсоюзная (от дома №78) – остановка «Улица Профсоюзная» (у старого моста через Вятку) – «Улица Проезжая» – «Троицкая церковь» – Макарьевское кладбище – «Улица Проезжая» – «Улица Профсоюзная» — «Завод Красный инструментальщик» — территориальное управление Октябрьского района».

На Филейское кладбище: площадь ХХ партсъезда (у дома №2 на улице Ленинградской) – Филейское кладбище – площадь ХХ партсъезда.

На Федяковское кладбище: остановка «Улица Кирова» (улица Парковая, Нововятский район) – Южный обход – Федяковское кладбище.

Также 11 мая по особому расписанию будет работать автобус №44. Количество рейсов этого маршрута по объездной дороге Радужного через кладбища Орлы и Огородники будет увеличено.

Фото: fomametelkin.ru