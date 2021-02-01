На трассе в Кировской области бревно с лесовоза вылетело в иномарку

В сети появилось видео, больше напоминающее кадры из фильмов ужасов. При этом снято оно видеорегистратором на территории нашего региона.

Известно, что инцидент зафиксирован в Кильмезском районе. Это трасса, ведущая из Кировской области в Пермь. По дороге едет иномарка. Внезапно с проезжающего по встречной полосе лесовоза падает бревно. При этом машин на автодороге кроме грузовика и легковушки не видно, а бревно падает прямо перед самой иномаркой и врезается в неё.

Как уточнили в ГИБДД, у легкового автомобиля серьёзные механические повреждения. К счастью, водитель и пассажирка не пострадали. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что на заснеженной трассе под Слободским «газик» отправил автобус в кювет.

Фото: vk.com/kirov_blacklist