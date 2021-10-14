На улицы Кирова вышли обновленные троллейбусы

В Кирове выпустили на линию обновленный и отремонтированный троллейбус. Об этом сообщил в своем телеграм-канале гендиректор АТП Денис Пырлог.

Новый красно-белый троллейбус будет ходить по маршруту №4. Он был выпущен в 2009 году и уже порядком износился, однако ремонт позволит ему работать еще некоторое время.

— Вот такие красавцы выходят после капитально-восстановительного ремонта троллейбусов на предприятии АО «АТП». Троллейбус 2009 года, но, несмотря на второй десяток, какое-то время еще будет радовать наших пассажиров, — написал Пырлог.

Глава АТП также отметил, что работы по капитально-восстановительному ремонту троллейбусов продолжаются. До обновления автопарка это позволит временно решить проблему износа транспорта.

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Фото: Александр Созинов