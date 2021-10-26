На вокзале Кирова проверили соблюдение масочного режима

Сегодня на железнодорожном вокзале Кирова прошёл рейд по соблюдению пассажирами масочного режима.

С теми, кто находится без масок, железнодорожники и сотрудники транспортной полиции провели разъяснительные беседы о необходимости выполнять противоэпидемиологические требования и предупредили об административной ответственности.

На кировском вокзале созданы безопасные условия пребывания пассажиров. В залах установлены санитайзеры для обработки рук, регулярно проводят влажную уборку с применением моющих машин и противовирусных препаратов, продаются средства индивидуальной защиты.