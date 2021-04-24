Над Кировом снова загорится полярное сияние

Вечером 24 апреля жители Кирова и области смогут наблюдать полярное сияние. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология в Кирове».

22 апреля на Солнце произошел корональный выброс в сторону Земли. Вечером 24 апреля он достигнет нашей планеты, нанеся удар по ее магнитосфере и спровоцировав яркие сполохи в небе.

Полярное сияние можно будет наблюдать на севере и в центре Кировской области 24 и, возможно, 25 апреля. Зеленоватые сполохи будут видны в северной и северо-западной части небосвода в виде дуги и столбов над горизонтом.

Правда, погода обещает быть не самой благоприятной для наблюдений – на большей части территории области ожидается облачность. Поэтому увидеть сполохи можно будет лишь в редкие минуты прояснений за городом, где не мешают фонари и другие источники света.

Фото: Александр Лутошкин, г. Слободской