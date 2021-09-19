Сегодня, 19 сентября, на избирательные участки региона пришло много молодёжи.

Многие молодые люди впервые голосуют на выборах. Они рассказали, почему пришли на избирательные участки.

Студент первого курса электротехнического факультета ВятГУ Андрей Момотов голосовал на своей малой Родине – в Суне.

– Я специально приехал домой на эти выходные, чтобы проголосовать по месту прописки. Принять участие в выборах решил, чтобы увидеть своими глазами, как всё это происходит, – сказал он.

Елизавета Порубова пришла на избирательный участок, расположенный в деревне Лошкари Советского района, вместе с папой Юрием Владимировичем. Девушка учится в Кирове на третьем курсе юридического полицейского колледжа, куда поступила после окончания школы. Елизавета говорит, что впервые реализовала своё право голоса, поэтому немного волновалась. Она сказала, что голосовала, чтобы всем в ней жилось мирно и счастливо.

Впервые участвовала в голосовании Мария Плехова. Девушка учится на втором курсе Вятского государственного университета, на факультете «Строительство и архитектура». Свой выбор студентка сделала на избирательном участке в Опарино.

– Я немного волновалось, всё-таки первый раз, – рассказала Мария — Считаю, что молодежь должна ходить на выборы, а не отсиживаться дома. Нам молодым строить будущее.

На избирательном участке в селе Сардык Унинского районе впервые голосует Георгий Вавилов. В настоящее время он является студентом Нолинского техникума и обучается по специальности «Техник-механик».

– Считаю, что каждый человек, который хочет лучшего для себя, своей семьи, села и страны в целом, должен выполнять свой гражданский долг. Выбрать из кандидатов тех, кто, на его взгляд, может это сделать лучше всего, — сказал он.

Свой выбор сделал и житель посёлка Уни Игнат Шуклин.

– У каждого гражданина нашей страны есть права и обязанности. Выборы — это наша обязанность, которая даёт нам возможность реализовать своё право решать, кто будет отстаивать интересы граждан на руководящих должностях.

Напомним, сегодня завершающий день голосования на выборах в Государственную Думу, Законодательное Собрание и представительные органы муниципалитетов. Голосование продлится до 20:00.