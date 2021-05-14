Научная площадка культурной столицы может объединить школьников всего мира

На этой неделе в Санкт-Петербурге открывается XIV городская научно-практическая конференция «Многоликий Петербург». Об этом сообщил nation-news.ru.

Поучаствовать в ней могут ученики с 1 по 11 классов. Причем, если 14 лет назад это было внутришкольное мероприятие, то за десятилетие оно выросло почти до мирового уровня.

Цель этой конференции — популяризовать науку в школьной среде, заинтересовать детей, дать им возможность заявить о себе и своем проекте, простимулировать эксперименты. Проявить себя детям предлагают в рамках пяти секций конференции: естественнонаучная, гуманитарная, техническая, «начальная школа» («Мой первый проект», «Моя первая научная работа») и историческая, о темах ВОВ и других исторических событиях.

Выход Петербургской научной конференции школьников на международный уровень стал возможен благодаря поддержке Медиагруппы «Патриот», об этом сообщила Ольга Ципляева директор школы No102, в которой 14 лет назад появилась идея этого мероприятия. Женщина рассказала, что лишь 5 лет назад конференция стала открытой и в ней смогли принять участие дети из других регионов. Чтобы выступить на трибуне «Многоликого Петербурга дети готовятся весь учебный год. Темы работ они выбирают самостоятельно, но иногда с определением тематики им помогают учителя или родители.

В ближайшем будущем планируется расширение тематики секций и выход на международный уровень. По словам Ципляевой к ним уже поступали заявки из других стран. Кировских ребятишек также ждут со своими научными изысканиями. Кстати, поездку на эту конференцию можно совместить с приятным отдыхом – в эти дни в культурной столице установилась теплая погода, тур компании ждут гостей на экскурсии, а ночью можно насладиться разводом мостов.

Ранее мы сообщали, что кировский вратарь стал обладателем Кубка России по футболу.