Назначена дата первого заседания ОЗС седьмого созыва

Первое пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области седьмого созыва состоится 30 сентября. Такое решение приняли члены оргкомитета 28 сентября.

Повестка заседания уже утверждена. Депутатам нового созыва предстоит выбрать председателя ОЗС и его замов, а также определить направления работы профильных комитетов.

Заседание пройдет с соблюдением всех антиковидных требований. Из СМИ в зал допустят только фотографов и телеоператоров. Журналисты смогут посмотреть трансляцию онлайн или в кабинете №408 здания №1 областного правительства.

Ранее был опубликован список депутатов ОЗС седьмого созыва.