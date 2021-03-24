Названы причины обрушения магазина в Зуевке, где погибли трое рабочих

ЧП случилось 5 июля. Во время строительства здания магазина в Зуевке обрушились потолочные перекрытия. Железобетонные плиты упали на рабочих, в результате 3 человека погибли, а еще один получил тяжелые травмы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ. Обвиняемыми по нему проходят 2 человека – местный предприниматель, который вел работы, и бригадир, руководивший стройкой.

Как было установлено в ходе следствия, для строительства одноэтажного здания зуевский бизнесмен нанял бригаду рабочих. Однако работы начались без проверки проектной документации. В ходе строительства бригадир отошел от требований проекта, в результате чего правила безопасности были нарушены.

В настоящее время расследование дела завершено. Несмотря на очевидные факты, свою вину обвиняемые не признали. Доказать ее предстоит суду. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру, которая должна утвердить обвинительное заключение.

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