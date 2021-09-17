Неурожай винограда в России может привести к росту цен на алкоголь

Неурожай винограда в России в 2021 году может стать причиной повышения цен на алкоголь. Об этом сообщают «Народные новости».

Погодные катаклизмы, накрывшие Краснодарский край и Крым летом 2021 года, привели к снижению урожая винограда. Это в свою очередь приведет к росту цен. По мнению экспертов, стоимость спиртных напитков может вырасти на 10-20 процентов. При этом, полагает представитель Института современного развития Никита Масленников, на спросе это не отразится, как не отразится и на производстве.

На конец 2020 года Россия занимает высокую позицию по производству алкоголя на мировом рынке. В последнем рейтинге лучших виноделен мира российская занимает 80-е место – и это более чем из 100 тысяч. Эксперты отмечают, что отечественное виноделие имеет большой экспортный потенциал. Благо качество российского алкоголя подтверждено в ряде иноязычных обзоров.

К крупным экспортерам относятся, в частности, «Абрау-Дюрсо» и «Белуга Групп». Первой компании удалось сохранить объемы экспорта даже в пандемийный год. А вторая превысила свои же показатели, показав рост поставок в Германию, США, Австралию и другие страны.

Поэтому эксперты пришли к выводу, что о дефиците алкогольных напитков в 2021 году говорить не придется. Российские производители смогут на 100 процентов удовлетворить внутренний спрос, не останавливая при этом экспорт.